Пожарные в Приморье спасли котенка от мучительной смерти в колодце

Питомец ни за что бы не выбрался сам. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В приморском Уссурийске пожарные МЧС России спасли котенка от неминуемой смерти. Животное упало в колодец и не смогло выбраться без помощи. Жители не могли пройти мимо жалобных воплей пушистого и обратились в чрезвычайное ведомство.

Расчет МЧС прибыл всего за пять минут. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Сцена будто из фильмов – спасение котенка пожарными – разыгралась всего через 5 минут после вызова. Расчет помощи достал котенка из открытого коллектора с водой с помощью штурмовой лестницы, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вот что сказали местные жители:

– Хотим выразить огромную благодарность ребятам-спасателям, которые вытащили вчера вечером кошку из открытого колодца с водой на Стаханова, 30.

В администрации Уссурийска, как стало известно «КП», заявили, что в ближайшее время закроют опасный колодец.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о ЧП в центре Владивостока. Водитель врезался в опору Золотого моста.

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