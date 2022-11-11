Номерами пользуются с Украины? Новый вид мошенничества беспокоит приморцев

Номера, судя по набору цифр, даже не принадлежат Приморскому краю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В редакцию «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась местная жительница и рассказала, что ее номер телефона стал объектом пристального внимания мошенников. С неизвестных номеров приходят подозрительные смс-сообщения. Подробности – в материале.

Все началось примерно полторы недели назад, когда Анастасии стали названивать люди с незнакомых номеров. На другом конце провода сообщали, что перезванивают из-за увиденного на экране пропущенного звонка. Номера, с которых звонили, судя по набору цифр, даже не принадлежат Приморскому краю. Каково же было удивление обоих абонентов услышать друг от друга, что никто из них никому не звонил.

Все это можно было бы списать на банальную ошибку звонящего, если бы не одно но: на телефон параллельно стали поступать короткие сообщения с текстом «Абонент снова в сети» и так далее. Это происходит в том случае, если номер вызываемого абонента во время звонка недоступен – когда пользователь появляется в сети, звонящий получает вот такие сообщения. Однако девушка говорит, что все номера, откуда приходят смс, ей не знакомы.

Корреспондент «КП – Владивосток» обратился в call-центр мобильного оператора девушки, где ему сообщили, что происходящее очень похоже на один из видов мошенничества через интернет.

– Рекомендую проверить ваш телефонный аппарат на предмет вредоносных приложений, сохранить все важные данные на Flesh-карту и сбросить телефон до заводских настроек. Кроме того, по факту мошенничества необходимо обратиться в полицию.

Еще один приморец, обратившийся в редакцию с подобным рассказом, сообщил, что это может быть связано с Украиной. Существует такая вещь, как IP-телефония, которая позволяет при наборе выбирать любой рандомный номер, который в конечном счете высветится на экране у того, кому происходит звонок. Однако, если при надобности, допустим, полиция запросит у оператора распечатку звонков, то вашего номера там не окажется. Ведь в действительности вы никуда не звонили.

– Мой номер украинцы начали использовать как подменный. Я это узнал случайно, когда мне стали перезванивать «левые» номера. У меня возник вопрос к оператору, и мне там так объяснили, – рассказал Виталий.

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