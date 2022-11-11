Монтаж детского оборудования завершается на нижней площадке у сопки Бурачка во Владивостоке

Монтаж завершат до конца недели. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Детская площадка появится на нижней площадке у сопки Бурачка во Владивостоке. Работы по монтажу оборудования уже на финальной стадии: установлены карусель, различные качели, балансировочная роща. Об этом сообщили в мэрии Владивостока.

Практически вся площадка создана из дерева. В Дирекции общественных пространств Владивостока уточнили, что такой материал и внешний вид построек развивает у малышей вкус, культуру. Выполнены качели и карусели из робинии. Это прочное дерево, способное выдержать разную нагрузку.

Качели и карусели почти полностью из дерева. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Ранее зону вокруг сопки облагородили зеленью: высадили сосну густоцветковую, абрикос манчьжурский и кизильник блестящий. Лестницу к видовой площадке обновили покраской. В скором времени улучшится и транспортная доступность к популярному месту. Мэрия занимается обустройством подъездных путей к видовой площадке. На улице Терешковой появились новые парковки и тротуары, чтобы жителям было удобнее добираться.

Напомним, общественное пространство открыли в сентябре 2021 года, смонтировали удобную лестницу, провели освещение, установили скамейки и урны. С вершины сопки открывается вид на Диомид и Улисс. Местные жители упорно голосовали за этот проект, спасли сопку от точечной застройки. Архитектором выступила студия «Bricks», в работах, как писала «КП», участвовал местный житель-дендролог, который долгие годы высаживал деревья на сопке Бурачка. К слову, для Bricks этой был первый опыт создания проекта на скале.

– Проект очень интересный и сложный. Было тяжело, так как все делали вручную, поднять тяжелую технику сюда просто невозможно, – рассказали архитекторы.

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