Дворы, скверы и трамвайные пути Первомайского района Владивостока благоустроят

Глава Владивостока с жильцами дома на Марины Расковой. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке в обозримом будущем облагородят несколько скверов, дворов, территорий близ трамвайных путей и рек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владивостока по итогам рабочей поездки главы города Константина Шестакова.

Как рассказал мэр, работа ведется по обращениям жителей:

Пространство у мостов и рек в районе Спортивной. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

– В частности, было много обращений по поводу руинированного здания на Борисенко, 10/7. Сейчас выясняем его принадлежность. С большой долей вероятности его ждет демонтаж. А затем профильные ведомства приведут в порядок эту территорию.

В жилых дворах вдоль трамвайных путей по Борисенко обновят спортивные площадки с тренажерами в сквере. А во дворе на Марины Расковой, 3 появится детская площадка – здесь проведут комплексное благоустройство. Пользоваться большой и обустроенной общественной территорией смогут жители всех соседних домов. Для этого, как рассказала одна из жительниц дома, соседи запланировали создать ТОС.

Проблемное здание на Борисенко. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В список объектов, нуждающихся в обновлении, попали территории под мостами реки в районе Спортивной. Пространство на нескольких участках водоема забито илом и мусором. Другими проблемными точками, на которые обратили внимание в мэрии, стали аллея, ведущая к школе № 21 (здесь высадят множество деревьев и кустарников), а также территория, примыкающая к рынку на Спортивной. Специалисты мэрии пришли к выводу, что в последнем месте можно оборудовать удобную сеть пешеходных переходов. Возможно, что в этой зоне разместят павильоны с продуктами фермеров.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что Дирекция общественных пространств завершает благоустройство еще одной зоны – видовой на сопке Бурачка. Здесь завершают установку детской площадки.

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