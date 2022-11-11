На Камчатке теща задушила пакетом зятя и подожгла его труп около помойки

Пожилую женщину признали виновной в убийстве. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Жестокое убийство произошло в мае 2022 года на Камчатке. Защищая дочь, женщина убила ее мужа, а после попыталась избавиться от тела. Впоследствии мстительную мать признали виновной в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Трагедия случилась в Петропавловске-Камчатском. Женщина 58 лет решила навестить свою дочь и пришла к ней в гости утром. Во время беседы девушка рассказала о конфликте с 34-летним супругом, а также о регулярных избиениях. Мать этот факт разозлил. Так она пошла на крайние меры. Реализуя задуманное, осужденная удушила спящего пьяного зятя, накинув ему на голову полиэтиленовый пакет. После этого преступница начала скрывать следы убийства: завернула тело в плед, вывезла его на свалку и подожгла, предварительно облив бензином.

Женщину признали виновной в убийстве (часть 1, статья 105 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима.

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