Шесть детей-сирот из Владивостока получили от мэра ключи от новых квартир

В ближайшем будущем ребята хотят переехать в собственное жилье. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке шесть детей-сирот, а также ребята, оставшиеся без попечения родителей, получили новые квартиры. В торжественной обстановке ключи от помещений им вручил глава приморской столицы Константин Шестаков вместе с прокурором Иваном Ивановым и заместителем председателя городской думы Кириллом Григорьевым. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На мероприятии также присутствовал прокурор города Иван Иванов. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Счастливыми обладателями квартир стали Александр Григорьев, Алина Завалишина, Михаил Крячко, Леонид Кушнаренко, Лидия Мандрыкина и Татьяна Паскалуца. Здесь сделали ремонт и установили необходимую сантехнику. Помещения с одной и двумя комнатами находятся в домах на Адмирала Кузнецова, Адмирала Угрюмова, Ладыгина и Нейбута, а рядом расположены автобусные остановки, школы, поликлиники и детские сады.

По словам самих новоселов, они уже осмотрели свои новые квартиры, ознакомились с инфраструктурой района, а в ближайшем будущем они планируют переехать уже в собственное жилье.

Перед заселением новых жильцов в квартирах провели ремонт. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Квартиры детям-сиротам и тем, которые остались без попечения родителей, приморские муниципалитеты предоставляют с 2019 года. В 2022 году администрация Владивостока вручила ребятам ключи от 15 квартир. За три года обладателями жилья в столице ДФО стали более 50 молодых людей из этой категории.

Квартиры детям-сиротам предоставляют с 2019 года. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В мэрии добавили, что квартиры передаются по договору социального найма, а через пять лет становятся собственностью.

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