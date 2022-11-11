В Приморье на время снегопада закроют перевалы

Дорожники Приморья готовятся к работе в круглосуточном режиме. Фото: правительство Приморского края.

Дорожники Приморья готовятся к работе в круглосуточном режиме. В ночь с 12 на 13 ноября перевалы на краевых трассах будут перекрыты для очистки и обработки противогололедными материалами. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. А все из-за объявления штормового предупреждения. На опасных участках и перевалах уже устанавливают снегоуборочную технику, там работает оперативный штаб.

– Снегопад будет очень сложным. Он будет идти с понижением температуры. Сложная для нас работа. Нам нужно поймать момент, когда прекратится дождь и начнется снег. Именно в этот период необходимо начать обработку реагентами. Если это сделать во время дождя, то весь противогололедный материал смоет. Провели инструктаж директоров филиалов. Постараемся минимизировать все возможные риски, связанные со сложными погодными условиями, – отметил генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.

Поэтому в ночь с 12 на 13 ноября дорожники закроют перевалы. На дорогах будут дежурить сотрудники ГИБДД. Движение будет запущено только к утру. Водителям советуют не выезжать ночью за пределы населенных пунктов.

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