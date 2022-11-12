В Приморье микроавтобус съехал с дороги, пострадали пять человек

Авария произошла в михайловском районе. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Авария с пострадавшими произошла минувшим вечером на трассе в Приморье. Краевая полиция проводит проверку.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, ДТП случилось в районе 4-го километра дороги Михайловка – Турий Рог. По предварительной информации, водитель Mercedez Benz неправильно сдал назад и съехал с дороги. Из-за аварии пять пассажиров получили травмы. Помощь понадобилась женщинам в возрасте 43, 50, 51, 63, 68 лет. Двум из них назначили амбулаторное лечение, оставшихся пришлось госпитализировать.

На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ (управление автомобилем без тахографа, нарушение режима труда и отдыха водителей). Теперь приморцу грозит штраф до пяти тысяч рублей. Также на него завели административное производство по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека). В качестве наказания он либо заплатит штраф до 25 тысяч рублей, либо будет лишен прав управлять машиной на срок до двух лет.

Полиция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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