В минобразования Приморья прокомментировали запрет использования Whatsаpp в школах и детсадах

Документ активно обсуждается в социальных сетях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Читатели «Комсомольской правды – Владивосток» прислали приказ регионального министерства образования «О запрете использования мессенджера Whatsapp образовательными организациями Приморского края». Позже документ пришел и сотрудникам редакции от учителей и воспитателей детских садов.

В тексте приказа написано, что сотрудники образовательных учреждений должны прекратить общаться в Whatsapp со своими коллегами в рабочих чатах, а также с родителями и детьми. Все переписки необходимо перевести в Telegram.

Также в документе указано, что подведомственные минобразования организации должны сообщить о новом запрете и проконтролировать, чтобы сотрудники образовательных учреждений перешли на новую платформу для общения.

Приказ, подписанный министром образования Приморья Эльвирой Шамоновой, получили многие родители школьников и воспитанников детских садов, документ активно распространяется и обсуждается в социальных сетях.

Как рассказала корреспондентам ИА PrimaMedia глава минобразования, приказ отозван, так как был составлен некорректно, а повторного, скорее всего, не будет.

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