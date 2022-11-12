В минобразования Приморья прокомментировали запрет использования Whatsаpp в школах и детсадах

Документ активно обсуждается в социальных сетях.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Читатели «Комсомольской правды – Владивосток» прислали приказ регионального министерства образования «О запрете использования мессенджера Whatsapp образовательными организациями Приморского края». Позже документ пришел и сотрудникам редакции от учителей и воспитателей детских садов.
В тексте приказа написано, что сотрудники образовательных учреждений должны прекратить общаться в Whatsapp со своими коллегами в рабочих чатах, а также с родителями и детьми. Все переписки необходимо перевести в Telegram.
Также в документе указано, что подведомственные минобразования организации должны сообщить о новом запрете и проконтролировать, чтобы сотрудники образовательных учреждений перешли на новую платформу для общения.
Приказ, подписанный министром образования Приморья Эльвирой Шамоновой, получили многие родители школьников и воспитанников детских садов, документ активно распространяется и обсуждается в социальных сетях.
Как рассказала корреспондентам ИА PrimaMedia глава минобразования, приказ отозван, так как был составлен некорректно, а повторного, скорее всего, не будет.
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