Реконструкцию дорог и создание мест отдыха в Снеговой Пади обсудили жители района с главой Владивостока

Выезд на трассу Седанка – Патрокл планируют расширить до двух полос. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Глава Владивостока Константин Шестаков обсудил с жителями района Снеговая Падь вопросы, которые больше всего их волновали – это строительство дорог, предстоящее создание храма и незавершенный ФОК. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Одна из основных проблем для жителей района – это транспортная доступность, и администрация города уже проектирует строительство развязки на пересечении улиц Анны Щетининой, Бородинской, Выселковой, Днепровской, чтобы разгрузить дороги. Также в планах реконструкция участка от кольца «Варяга» в сторону Выселковой. По словам мэра, еще один сложный участок – это выезд на трассу Седанка – Патрокл.

– Чтобы расширить дорогу до двух полос, необходимо вынести сети, после чего уже приступать к строительству. Эти работы мы предусмотрим, соответствующую задачу уже поставил специалистам.

Администрация города уже проектирует строительство развязки на пересечении нескольких улиц. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Развитие мест для отдыха и досуга в Снеговой Пади – также один из вопросов, который владивостокцы обсудили с Константином Шестаковым. В следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» здесь появится парк отдыха.

Также решена судьба недостроенного ФОКа. На первом этапе проведут реконструкцию комплекса, простаивающего больше десяти лет, а сразу после этого специалисты примутся за возведение нового объекта, который появится на этой же площадке – все это станет одним большим Дворцом боевых искусств. Проект реализуют с помощью частных средств в рамках «Дальневосточной концессии».

В микрорайоне появится Дворец боевых искусств. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Константин Шестаков также ответил на вопросы местных жителей о строительстве храма в микрорайоне, при его возведении учтут мнения владивостокцев. Также обсудили обустройство автобусных остановок, уличное освещение, работу участкового и многое другое.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.