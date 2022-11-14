Борис Поздняков, просидевший двое суток в ИВС в Приморье, прокомментировал свое задержание

Поздняков был в изоляторе с 11 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце прошлой недели в приморской столице задержали председателя совета директоров ГК «Эскадра» Бориса Позднякова. В СМИ стремительно начала распространяться информация о том, что его обвиняют в якобы незаконных действиях при покупке земли на сопке Шошина.

Об этой сделке пресс-служба краевой прокуратуры рассказывала еще в апреле 2022 года. И хоть имя Бориса Позднякова и название компании не фигурировали в релизе ведомства, многие увидели в этом деле связь с председателем совета директоров «Эскадры». «Комсомольская правда – Владивосток» ранее писала, что строительством на Шошина занималось ООО СЗ «Прайм парк», учредителем которого являлся Поздняков.

Однако в прокуратуре редакции не ответили, действительно ли руководителя задержали из-за работ на сопке.

Как сообщает KONKURENT.RU, с пятницы, 11 ноября, бизнесмен два дня пробыл в изоляторе временного содержания, после чего его выпустили. Борис Поздняков прокомментировал свое задержание изданию:

– Главное, что хочу сказать: следователи компетентны, работают объективно и непредвзято. Уже на первом этапе расследования, за двое суток дознания, они отделили девелоперов, привлекших в проекты жилой застройки Владивостока более 100 миллиардов рублей, от мошенников. В установленный законом срок мне не было предъявлено никаких обвинений и не назначена мера пресечения. Уверен, органы разберутся во всех деталях этой нашумевшей истории, и для нашей компании, для всех реализуемых и планируемых проектов, где на сегодня около 2000 договоров долевого участия, она закончится благополучно.

Борис Поздняков также добавил, что компания рассматривала участок земли на Шошина лишь в качестве покупки для строительства, но не участвовала в его оформлении. Однако сделка не состоялась из-за «претензий надзорного органа».

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