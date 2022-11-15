Власти Приморья отчитались о ремонте дорог в крае за 2022 год

На совещании Олег Кожемяко заслушал выступления глав муниципалитетов, где работы еще не завершены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 200 километров дорог отремонтировали в Приморье в этом году. Об этом сообщает краевое правительство. Итоги 2022 года обсуждались на совещании под руководством губернатора Олега Кожемяко накануне. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Игнатенко доложил, что в текущем году на развитие отрасли было направлено более 24 миллиардов рублей. Львиная доля финансов ушла на ремонт и содержание дорог и мостов. В планах до конца 2022 года привести в порядок еще 230 километров краевых автодорог. Уже сегодня объекты готовы больше чем на 90%.

– В течение ноября ремонты планируется завершить, – уточнил руководитель ведомства.

Специалисты на сегодняшний день закончили укладку асфальта на участках трассы Шкотово – Партизанск от Стеклянухи до Новой Москвы, Михайловка – Турий Рог с 7 по 14 километр. На автодороге Раздольное – Хасан работы тоже почти заканчиваются. На трассе Лазо – Заповедное приступают к асфальтированию четырех километров. Также в крае восстанавливают дороги, которые разрушились из-за наводнений.

Помимо ремонта трасс появляются и новые объекты – мосты. На почти половине из 13 мостов работы уже завершены, также специалисты реконструируют семь мостов.

В планах у дорожников новые объекты, реконструкции и ремонты. О чем конкретно речь, пока не сообщается, но все это будет реализовываться уже в новом, 2023 году.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

На совещании Олег Кожемяко заслушал выступления глав муниципалитетов, где работы еще не завершены. Глава края отметил, что укладка асфальта, по его указу, должна будет закончиться еще до наступления холодов. Зимой специалистам все же нужно сосредоточить свои силы на других видах работ. Один из них – расчистка кюветов и подсыпка дорожного полотна.

– Переходящие работы могут вестись и в холодное время года. Особое внимание нужно уделить расчистке кюветов от зарослей, мусора. От этого зависит состояние самой дороги. Ничего не мешает эти работы вести зимой, и их нужно организовать и поставить на контроль во всех муниципалитетах, – четко обозначил задачу губернатор Приморья.

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