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НовостиВладивосток16 ноября 2022 2:00

Больше 31 тысячи приморцев уже присоединились к акции «Здоровый#Я»

Расширенный медосмотр можно пройти бесплатно до конца ноября, поликлиники работают без выходных
Ярослав ЮРИН
Бесплатный расширенный медосмотр можно пройти до конца месяца.

Бесплатный расширенный медосмотр можно пройти до конца месяца.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье продолжается акция «Здоровый#Я», в рамках которой местные жители могут пройти бесплатное расширенное обследование в поликлиниках. На данный момент проверить свое здоровье и исключить риски разных заболеваний решили больше 31 тысячи пациентов. При этом государственные учреждения здравоохранения, участвующие в полезной акции, для удобства местных жителей работают без выходных с 8:00 до 20:00. Такой график коснется в том числе процедурного, рентгенографического и маммографического кабинетов, кабинета ЭКГ.

Обследование проходит в два этапа, оно призвано исключить или выявить на ранней стадии такие заболевания, как рак, болезни сердца и сосудов, инфаркт, инсульт, сахарный диабет и гипертония.

По данным краевого министерства здравоохранения, активнее всего проверяют здоровье жители Анучинского, Ольгинского муниципальных округов, Кировского муниципального района и Лесозаводского городского округа.

– Обратиться в поликлинику и проверить состояние своего здоровья жители всех городов и районов края могут не только в рабочие дни, но и по выходным, вплоть до 30 ноября. Мы ориентируемся на трудоспособное население и понимаем, что людям удобнее посетить поликлинику вечером или в выходной день, – подчеркнули в ведомстве.

При этом важно отметить, что обследоваться можно в любой поликлинике, вне зависимости от места жительства. Кстати, специалисты рекомендуют проходить медосмотр не реже одного раза в год. В рамках национального проекта «Здравоохранение» и госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» до конца этого года в Приморье планируется обследовать больше 524 тысяч взрослых и более 363 тысяч детей.

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