Бесплатный расширенный медосмотр можно пройти до конца месяца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье продолжается акция «Здоровый#Я», в рамках которой местные жители могут пройти бесплатное расширенное обследование в поликлиниках. На данный момент проверить свое здоровье и исключить риски разных заболеваний решили больше 31 тысячи пациентов. При этом государственные учреждения здравоохранения, участвующие в полезной акции, для удобства местных жителей работают без выходных с 8:00 до 20:00. Такой график коснется в том числе процедурного, рентгенографического и маммографического кабинетов, кабинета ЭКГ.

Обследование проходит в два этапа, оно призвано исключить или выявить на ранней стадии такие заболевания, как рак, болезни сердца и сосудов, инфаркт, инсульт, сахарный диабет и гипертония.

По данным краевого министерства здравоохранения, активнее всего проверяют здоровье жители Анучинского, Ольгинского муниципальных округов, Кировского муниципального района и Лесозаводского городского округа.

– Обратиться в поликлинику и проверить состояние своего здоровья жители всех городов и районов края могут не только в рабочие дни, но и по выходным, вплоть до 30 ноября. Мы ориентируемся на трудоспособное население и понимаем, что людям удобнее посетить поликлинику вечером или в выходной день, – подчеркнули в ведомстве.

При этом важно отметить, что обследоваться можно в любой поликлинике, вне зависимости от места жительства. Кстати, специалисты рекомендуют проходить медосмотр не реже одного раза в год. В рамках национального проекта «Здравоохранение» и госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» до конца этого года в Приморье планируется обследовать больше 524 тысяч взрослых и более 363 тысяч детей.

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