На дорогах края ожидается гололедица. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморские синоптики озвучили прогноз погоды на предстоящие выходные. По информации метеорологов, жителям края стоит готовиться к осадкам.

Как рассказали специалисты портала «Примгидромет», в субботу, 19 ноября, дожди или снег в крае не ожидаются. Ночью похолодает до -4…-11°C, на побережье столбики термометров покажут до +2…-3°C, днем потеплеет до +2…+8°C.

В воскресенье, 20 ноября, погода резко изменится. С запада в Приморье придет циклон, который принесет в край дожди, снег различной интенсивности, а на некоторые районы обрушатся два вида осадков. Некоторые участки дорог из-за непогоды станут скользкими. Ночью при южном ветре и облачности ожидается тепло, но на востоке и северо-востоке температура воздуха опустится до -5…-10°C. Днем столбики термометров поднимутся на пару градусов выше, только на побережье сохранится мороз.

В ночь на 19 ноября во Владивостоке похолодает до 0…-2°C, а днем потеплеет до +3…+6°C. Ночью и в начале дня 20-го числа ожидается небольшой, иногда умеренный дождь, задует сильный ветер. В темное время суток температура воздуха достигнет +3…+6°C, днем показатели поднимутся еще на 2-3 градуса.

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