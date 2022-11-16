Стоимость на продукты возросла на 11,7% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2022 года в Приморье заметно увеличились цены на овощи, некоторые непродовольственные товары, а также услуги. По информации пресс-службы Приморскстата, общий темп потребительской инфляции составил 10,2%.

По статистике, стоимость на продовольственные товары возросла на 11,7%, непродовольственные – на 10,3%, услуги – на 8%.

Из плодоовощных продуктов в октябре больше всего подорожали помидоры – прирост на 14,4%, бананы – на 11,8%, огурцы – на 8,5%, апельсины – 4,1%. Среди других продуктов питания цены увеличились на куриные яйца – на 4,9%, мороженые неразделанные креветки – на 4,2%, фруктовые соки и шоколад – на 3,8%, плавленые сыры – на 2,8%, натуральные, маринованные и консервированные овощи – на 2,7%.

В то же время капуста подешевела на 8,3%, груши – на 6,2%, лук – на 5,8%, картофель – на 4,7%, а морковь, виноград, свежие грибы – 3-3,9%, масло, сахар, оливковое масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 1,2-2,5%.

Наибольший рост цен зафиксировали и у непродовольственных товаров. Стоимость алмагеля, аллохола, йода, корвалола, нафазолина увеличилась на 4,4-9,2%. Также за месяц на 3-9,7% подорожали трикотажные женские перчатки и из натуральной кожи, пластмассовые игрушки для детей, сухие корма для животных, кухонные полотенца и спички.

В октябре 2022 года стоимость на платные услуги увеличилась на 0,7%. На 35,3% подорожали автобусные экскурсии, почти на 10% – городская и междугородняя телефонная связь, на 5,5% – маникюр, на 4,8% – плата за пересылку внутри страны.

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