В Приморье каждая пятая компания отказалась от новогодних корпоративов

Четверть работодателей организует корпоратив в офисе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Приморье каждая пятая компания решила, что ей не нужен новогодний корпоратив. Эти данные опубликовал сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, проведенного среди компаний города.

И всё же многие компании от традиционной вечеринки решили не отказываться. Четверть работодателей организуют корпоратив в офисе. Еще 19% отметят в ресторане. Лишь малый процент компаний отметит новогодние праздники за городом.

Среди предприятий есть и те, которые отказались от вечеринок из-за сложной экономической ситуации. Но еще 10% в целом никогда не отмечают Новый год в компании. Также многие еще не решили, что делать с корпоративом, для них вопрос остается открытым.

Стоит отметить, что в 2013 и 2016 годах каждая вторая компания отмечала праздники в ресторане. Теперь же большинство выбирают местом проведения собственные офисы.

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