На учете в медицинском учреждении: голый мужчина разгуливает по улицам в Уссурийске

Все произошло в Уссурийске на улице Заречная. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вопиющий инцидент обсуждают приморцы в социальных сетях. На кадрах – обнаженный мужчина, прогуливающийся около подъезда жилого дома. Полиция уже заинтересовалась случившимся. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло в Уссурийске на улице Заречной. Блогер Марк Чернослив поделился с приморцами кадрами, присланными ему местным жителем. На снимках – мужчина без одежды. И все бы ничего, вот только стоит он на улице, около входа в жилой дом.

– Больше недели ходит по улице и по подъезду без одежды. Полицейские приехали и сказали: он же никого не трогает. А что голый по улице ходит, он имеет право – где хочет, там и ходит. Пожалуйста, помогите положить его в стационар, его надо подлечить. У нас в доме много детей и стариков, – подписал автор снимка.

Обнаженный мужчина. Фото: Марк Чернослив.

Чуть позже в пресс-службе отдела МВД России по Уссурийску сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку размещенной в одном из мессенджеров информации.

– В ходе разбирательства полицейскими установлена личность мужчины. Им оказался 56-летний местный житель, состоящий на учете в медицинском учреждении. Участковый уполномоченный полиции по данному факту проводит проверку. По ее результатам будет принято законное и обоснованное решение.

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