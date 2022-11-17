Пострадали женщина и ребенок: во Владивостоке УРАЛ «выкинул» с трассы легковушку

Фото с места аварии.

На выезде из Владивостока затор. Причиной стала авария с участием УРАЛа и легкового авто. По предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Автогарант». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент случился в районе Маковского, 12. На данную минуту известно, что при перестроении водитель УРАЛа по каким-то причинам не пропустил автомобиль марки Toyota Carina. Удар был такой силы, что легковушку просто выбросило с трассы на тротуар.

Не обошлось и без пострадавших: травмы получили женщина и ребенок из «Карины».

На месте работают сотрудники полиции. Разбираться в произошедшем предстоит компетентным органам.

Автомобилисты сообщают, что движение на выезд из Владивостока затруднено.

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