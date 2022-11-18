Во Владивостоке автомобиль, уходя от столкновения, вылетел на встречную полосу

Последствия ДТП на Народном проспекте. Фото: Svodka25.

Серьезное ДТП произошло вечером минувшего четверга, 17 ноября, во Владивостоке. Буквально из-за нелепости раскуроченными оказались две машины. Об этом сообщают в соцсетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось на Народном проспекте. Девушка за рулем Nissan Tiida выезжала со второстепенной дороги на главную. Убедившись, что справа другие участники движения ее пропускают, она начала ехать, но в этот момент с левой стороны возник Toyota Prius. Естественно, девушка дернулась и резко остановилась. В этот момент водитель «Приуса» уже пытался уйти от столкновения и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В этот момент там ехал автомобиль марки Toyota Voxy, с которым и столкнулась «электричка».

Известно, что между Nissan Tiida и Toyota Prius касания не было. А вот микроавтобус и «Приус» получили серьезные кузовные и механические повреждения, также есть пострадавшие – пассажирка «Приуса».

На место аварии прибыли медики, есть пострадавшие. Фото: Svodka25.

Разбираться в случившемся предстоит компетентным органам.

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