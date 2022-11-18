Проводилось исследование высокооплачиваемых вакансий в крупных городах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Исследование рынка труда провели сотрудники платформы SuperJob. Высокооплачиваемые вакансии они отслеживали в ноябре 2022 года. Для этого эксперты проанализировали 52 000 вакансий в городах, население которых составляет от 500 тысяч до 1 миллиона человек. В список участников вошла столица Приморского края.

Первое место в рейтинге высоких зарплат во Владивостоке заняла должность старшего программиста «1С». Ему обещают – 110 тысяч рублей. Требования для кандидата весомые. У него должны быть профильное высшее образование и опыт разработки не менее трех лет.

Строчкой ниже расположилась вакансия ведущего инженера сети доступа и беспроводных решений с зарплатой от 90 тысяч рублей. Чтобы стать сотрудником компании, необходимо иметь опыт администрирования сети, знание английского языка, а также уметь проводить диагностику, поиск и устранение проблем на сетевой инфраструктуре. Руководство, в свою очередь, предлагает ДМС, мобильную связь, отпуск 36 календарных дней, курсы в корпоративном университете, компенсацию на спорт или питание, а также скидки на продукцию компании и ее партнеров.

Закрывает тройку – супервайзер торговых представителей с зарплатой от 85 тысяч рублей. Образование для данной должности требуется не ниже среднего профессионального. Обязательны также знание техник продаж и релевантный опыт работы. Работодатель обещает премии, компенсацию мобильной связи, мотивационные программы и бесплатное обучение.

Четвертое и пятое места в списке высокооплачиваемых вакансий города Владивостока заняли менеджер отдела персонала и инженер-проектировщик систем электроснабжения и слаботочных сетей. Их зарплата будет не менее 80 тысяч рублей.

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