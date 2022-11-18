Глава Владивостока Константин Шестаков наградил местную молодежь

Молодые люди помогали делать выбор онлайн и набирать нужное количество голосов. Фото: Администрация Владивостока

Молодежь Владивостока наградили за участие в общественной жизни города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Глава города лично пообщался с ребятами и вручил им награды. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Благодарность получили около 20 волонтеров – за активную работу в дни голосования за проекты по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Молодые люди помогали делать выбор онлайн и набирать нужное количество голосов. Так, уже в следующем году во Владивостоке преобразятся парк в Снеговой Пади, сопка Орлиное гнездо и озеро на улице Сафонова.

– Молодежная столица – это не просто звание, это возможности. Возможности проводить новые мероприятия, быть в постоянном движении и менять жизнь в городе, - отметил Константин Шестаков.

Глава Владивостока Константин Шестаков. Фото: Администрация Владивостока

Ребята, присутствующие на встрече, не упустили возможность задать мэру города свои вопросы. Один из них касался арт-искусства и граффити на подпорных стенах. Константин Шестаков посоветовал связаться с управлением по делам молодежи, чтобы специалисты подобрали для молодежи площадки, где можно реализовывать свои творческие порывы.

От комиссара студенческих отрядов прозвучал вопрос о возможности становления муниципалитета партнером для студенческого слета на Дальнем Востоке. Глава Владивостока отметил, что такие события обязательно будут поддерживаться.

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