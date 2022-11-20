Кошачий корм, мусор и обогреватель: необычное ограбление произошло в приморской столице

Ущерб от действий злоумышленников пострадавшая оценивает в 20 тысяч рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Во Владивостоке неизвестные разбили камнем заднее стекло машины, пока владелицы авто не было рядом. Автоворы забрали все, что было внутри, включая пакет с мусором. Ущерб от действий злоумышленников пострадавшая оценивает в 20 тысяч рублей, плюс пять тысяч – вставить новое стекло.

Как сообщает «Восток-Медиа», воры унесли из авто огромный пакет дорогого кошачьего корма в 15 килограмм, три килограмма корма для кошек-диабетиков – с еще более высоким ценником, дачный обогреватель, лекарства, растворитель для строительства и вышеупомянутый мусор, который так и не успел попасть на свалку.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как в Приморье двое мужчин похищали запчасти с Toyota Prius во дворах домов. Общая сумма ущерба составила 160 тысяч рублей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.