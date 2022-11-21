Припарковался и ушел домой: во Владивостоке водитель снес столб

Фото: скриншот из видео.

Минувшим вечером воскресенья во Владивостоке произошло ДТП с участием всего лишь одной машины и столба. Об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Автогарант». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент случился на улице Вилкова, 13. Именно там водитель автомарки Toyota Prius не справился с управлением своего транспорта и вылетел с трассы на тротуар, где снес столб. Удар был такой силы, что железная конструкция не устояла и, погнувшись, рухнула. «Приус» тоже получил повреждения в районе левого крыла, также пострадали бампер, капот и фара.

Но примечательно в этой истории совсем другое: после столкновения водитель «электрички» как ни в чем не бывало припарковал авто и ушел домой. Судя по всему, сам он не пострадал. В каком состоянии находился шофер – доподлинно неизвестно.

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