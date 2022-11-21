Угрожал подростку пьяный хулиган пневматическим пистолетом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Петропавловске-Камчатском завершили расследование разбойного нападения на 16-летнего юношу. Подозревается в преступлении уроженец Челябинской области, который уже был судим ранее. Доказывать вину нарушителя будут в прокуратуре и суде, сообщили 21 ноября в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

В ведомстве сообщили, что напал на подростка пьяный мужчина 14 октября. Произошло все около жилых домов на улице Владивостокской. Заметив свою жертву, 21-летний парень достал пневматический пистолет. Держа «на мушке» потерпевшего и угрожая ему, молодой человек требовал отдать ему все деньги и телефон. Однако у несовершеннолетнего не оказалось никаких ценностей, поэтому разочарованный хулиган поспешил скрыться.

Сотрудники полиции отыскали подозреваемого в разбое с применением оружия (часть 2, статья 162 УК РФ). Мужчину заключили под стражу, а уголовное дело отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного приговора.

Следует отметить, что наказание по данному преступлению предусматривает лишение свободы до 10 лет и штраф до 1 миллиона рублей.

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