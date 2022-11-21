На 86 дорогах во Владивостоке в непогоду могут появиться временные знаки

Во Владивостоке улиц, где могут быть установлены знаки, 86. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дорожники напомнили, где во Владивостоке во время непогоды могут появиться временные знаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Начнем с того, что эти самые временные знаки предназначены для основных дорог дальневосточной столицы только во время уборки последствий снегопада. Существует некий список, где указаны все адреса расположения знаков на такой случай. В нем 86 адресов, и утвержден он был еще весной. Там указаны автомобильные дороги, которые во время снегопада, так сказать, в приоритете. С полным перечнем любой желающий может ознакомиться в постановлении от 18 марта 2022 года № 538.

Появился список не зря: во время уборки снега зачастую около бордюров припарковано множество машин, которые, собственно, и мешают уборке. Их просят заблаговременно убирать, чтобы не мешать расчистке.

– Просим автомобилистов не забывать обращать внимание на знаки и строго соблюдать их, – рассказали в управлении дорог администрации города.

В списке дорог, где могут временно устанавливаться новые знаки, следующие улицы: Маковского, Снеговая, Адмирала Горшкова, Анны Щетининой, Некрасовская, трасса Седанка – Патрокл, проспект 100-летия Владивостока, Народный проспект, Гоголя, развязки в районе Фирсова, стадиона «Строитель», Луцкого, Капитана Шефнера, Стрелочная, Шилкинская, Сабанеева, проспект Красного Знамени, Бестужева, Луговая, Русская, Спортивная, Олега Кошевого, Окатовая, Вилкова, Борисенко, Фадеева, Коммунаров, Катерная, дороги на острове Русский и другие.

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