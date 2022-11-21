Приморские наблюдатели проверили, реализуются ли в магазинах края социальные программы

Самое частое нарушение - отсутствие информации об акциях на стенде. Фото: правительство Приморского края.

Общественные наблюдатели Приморья проверили, как магазины реализуют социальные программы «Доступное Приморье» и «Приморское – лучшее!». Они посмотрели, есть ли на стендах информация для покупателей об акциях и наличие нужных товаров на полках. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

Более 450 торговых точек по всему Приморью участвуют в социальных программах, которые помогают обеспечить население основными продуктами питания по доступным ценам. Общественники проверили магазины во Владивостоке, Уссурийске, пгт Ярославский, селе Михайловка, населенных пунктах Ханкайского округа.

– Общественные наблюдатели направили свои замечания по некоторым торговым точкам. В основном они касались необходимости размещения информации на специальных стендах, – уточнили в минпромторге, добавив, что все замечания уже исправлены.

Во время рейда общественные наблюдатели отметили хорошую работу сотрудников одной из самых крупных торговых сетей во Владивостоке. Она реализует товары сразу по трем региональным социальным проектам.

– Цены на акционные товары в магазине соответствуют ценам, заявленным в проекте. Оповещения для покупателей доступны. Товары, реализуемые по социальным акциям, маркированы фирменными ценниками, – рассказали наблюдатели.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.