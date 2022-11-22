Медики из Большого Камня получили служебные квартиры

Шесть медицинских работников уже получили ключи, еще четверо заселятся в следующем, 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи детской поликлиники в Большом Камне получили служебное жилье. Об этом сообщает краевое правительство. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как стало известно, квартиры получили шесть медицинских работников, еще четверо заселятся уже в следующем, 2023 году. Это своего рода мера поддержки, чтобы привлекать в Приморье больше медицинских кадров, которые здесь так нужны.

Что касается детской поликлиники в Большом Камне, то она новая и работает всего лишь год. За это время, как подчеркнула зампред правительства Анастасия Худченко, к учреждению уже прикрепились полторы тысячи детей. В смену медицинская организация может принимать 400 посетителей. Учреждение укомплектовано врачами и готово принять всех детей городского округа. А это ни много ни мало – около семи тысяч ребятишек.

На сегодняшний день поликлиника недозагружена. И это при том, что она укомплектована современным оборудованием и персоналом – 86% врачей, 84% медицинских сестер. Здесь работают такие специалисты, как педиатр, хирург, травматолог-ортопед, кардиолог, эндокринолог, рентгенолог, стоматолог, оториноларинголог, фельдшеры и медицинские сестры, рентген-лаборанты. Помимо этого, открыты современные кабинеты и отделения – физиотерапевтическое, лечебно-профилактическое и консультативно-диагностическое отделения, есть дневной стационар и отделение лечебной физкультуры.

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