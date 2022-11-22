Девятилетнего мальчика сбил таксист во Владивостоке

Фото с места происшествия. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, произошедшего во Владивостоке. Под колеса авто попал школьник. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробности – в материале.

Известно, что все случилось в районе улицы Бородинской. 31-летний водитель авто марки Toyota Prius ехал со стороны проспекта 100-летия Владивостока в сторону Русской. В этот момент дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пересекал мальчик. По каким причинам водитель такси не заметил ребенка – пока неизвестно.

– Мужчина совершил наезд на мальчика, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате наезда автомобиля 9-летний пешеход получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован в медицинское учреждение, – уточнили в ведомстве.

В полиции сообщили, что стаж вождения водителя «Приуса» всего четыре года. В 2022 году за нарушение правил дорожного движения мужчину ни разу не привлекали.

По факту произошедшего заведено административное производство – нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Сейчас специалистам предстоит установить все обстоятельства, провести ряд экспертиз, а после – принять решение в соответствии с законодательством.

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