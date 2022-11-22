Приморье стало финалистом Национальной спортивной премии 2022 года

Победителей назовут 14 декабря. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Завершился первый этап отбора Национальной спортивной премии 2022 года. Приморский край впервые вошел в тройку финалистов престижной награды. Проводился отбор претендентов в формате всероссийских конкурсов по номинациям в сфере физической культуры и спорта. Победителей назовут 14 декабря, а главным призом для них станет один миллион рублей, сообщили 22 ноября в правительстве Приморского края.

Специалисты рассмотрели заявки участников и выделили по три финалиста в каждой из 18 номинаций 11 всероссийских конкурсов. Теперь определять лучших из них будет экспертный совет, в состав которого входят известные спортсмены и общественные деятели.

Приморье стало финалистом в номинации «Регион России». Конкуренцию ему составляют Белгородская область и Ставропольский край.

Прокомментировал положение спортсменов министр физической культуры и спорта Приморского края:

– Это результат последовательной и целенаправленной работы. За последние четыре года у нас построено порядка 500 спортивных сооружений. Эту работу мы будем продолжать, чтобы у приморцев была возможность заниматься спортом в комфортных условиях на современных объектах, – обозначил Жан Кузнецов.

Определят победителя в середине декабря в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Награждение будет проходить в 18 номинациях, лауреаты которых получат один миллион рублей.

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