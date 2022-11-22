Губернатор Приморья рассказал об очередной гуманитарной помощи в зону СВО

Губернатор уже вернулся домой. Фото: принтскрин видео.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о своей поездке в зону СВО. Туда он направился ради того, чтобы поддержать мобилизованных приморцев и передать им очередную гуманитарную помощь. Об этом глава края рассказал в своем Telegram-канале.

Олег Кожемяко навестил бойцов 155-й гвардейской бригады морпехов, Арсеньевского рембата, 5-й армии и добровольческого отряда «Тигр». Также он передал на фронт гуманитарную помощь. Так у мобилизованных оказалось 300 дронов, оптическая техника, которая, как отметил глава края, очень нужна в боевых действиях. Помимо этого, передали спецэкипировку и другое снаряжение: тепловизоры, ночные прицелы, рации, аккумуляторы.

Обратно в Приморье Олег Кожемяко также привез с собой раненых бойцов, которые до этого лежали в госпитале, но пожелали долечиваться дома.

В комментариях приморцы благодарят губернатора за поддержку мобилизованных.

– Ребятам всем здоровья, помните – вас всех любят и ждут дома. Олег Николаевич, Вам спасибо за заботу о наших ребятах.

– Огромное Вам спасибо, хорошо, когда в тылу такие люди.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.