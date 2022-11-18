Думает, как с горки скатиться: фотографией хищника на перевале в Приморье поделился центр «Амурский тигр»

Хищник на Лазовском перевале. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Ни для кого давно не секрет, что тигры в Приморье очень часто выходят к людям. Фотографиями с таких встреч приморцы делятся обычно в социальных сетях. В этот раз снимком хищника поделился центр «Амурский тигр». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщается, что полосатого заметили в районе Лазовского перевала. Хищник гордо стоял на возвышенности, словно наблюдая за окрестностями. После публикации фотокарточки в сети появились комментарии.

– Думает, как с горки скатиться? – пошутила девушка.

Между тем приморцы поделились, что им очень часто встречаются тигровые следы, а хотелось бы увидеть и самого тигра в живой природе.

Напомним, что эти хищники часто выходят на трассу. Накануне в Приморье тигра едва не сбила машина. Автомобилисты все равно рекомендуют поставить таблички с изображением тигра и требованием снизить скорость. Ведь такие ситуации, когда машины на большой скорости сбивают краснокнижных животных, уже не редкость.

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