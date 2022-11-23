Дружба дружбой, а денежки врозь. Ссора двух девочек-подростков в Приморье вылилась в уголовное дело

Девочки до этого инцидента были подружками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уссурийске заведено уголовное дело в отношении несовершеннолетней, подозреваемой в хищении денежных средств с банковского счета. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

Как удалось выяснить в ходе следствия, 28 октября 2022 года 16-летняя девочка похитила у своей сверстницы банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Судя по тому, что подозреваемая знала пин-код карты, девочки до этого инцидента были подружками.

Находясь в Уссурийске, фигурантка уголовного дела сняла со счета 15 тысяч рублей, а чуть позже совершила покупку на более чем четыре тысячи рублей. В итоге с карты списалось почти 20 тысяч рублей, которыми девочка-подросток распорядилась по своему усмотрению.

Следком завел уголовное дело по признакам кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного с банковского счета. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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