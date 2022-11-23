«Социальный автобус» снова будет помогать приморцам

Сотрудники Приморского центра социального обслуживания населения раздают продукты и теплую одежду. Фото: правительство Приморского края.

«Социальный автобус» – это благотворительная акция, которая проходит во Владивостоке каждый год. И этот не исключение. Суть акции проста: с 9:00 до 11:00 в районе площади Луговой специалисты по социальной работе помогают всем нуждающимся. Об этом рассказали в пресс-центре правительства края.

Уже десять лет «Социальный автобус» выезжает на маршрут, несмотря на холода. Сотрудники Приморского центра социального обслуживания раздают продукты и теплую одежду, которая необходима во время местной суровой зимы. Они также рассказывают про социальное обслуживание и помогают решить бытовые проблемы.

– Многие из тех, кто обращается за срочной поддержкой, – лица без определенного места жительства. Оказавшиеся по разным причинам на улице зимой, они нуждаются в элементарной помощи. Оказать ее нам помогают неравнодушные к чужой беде приморцы, – рассказали в центре социального обслуживания.

Но помогают не только жители, но и предприятия. Например, «Владхлеб» делится свежими хлебобулочными изделиями, а фонд «Пища жизни» решает другие вопросы незащищенных слоев населения.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала про социальные сервисы края. Они помогают получить материальную поддержку взамен на профобучение или трудоустройство, а также заказать медикаменты инвалидам, пациентам, перенесшим в течение двух лет инфаркт, операцию на сердце или инсульт, и больным сахарным диабетом.

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