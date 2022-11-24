Потерпевший все еще может обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении материального ущерба и морального вреда. Фото: КП – Владивосток

Полиция закончила проверку по факту обращения жителя Владивостока, маленького питомца которого буквально разорвали две бойцовские собаки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ведомстве корреспонденту рассказали, что специалисты опросили всех участников инцидента. Хозяйка стаффордширских терьеров рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, злого умысла в случившемся не было, это чистая случайность. Во время прогулки один из ее животных сорвался с поводка – сломался карабин. Собака напала на другого питомца, который в этот момент гулял с хозяином. К несчастью, им оказалась маленькая такса. Хозяйка попыталась оттащить своего пса от несчастного животного, но второй ее питомец, который, кстати, находился на поводке, тоже набросился на таксу.

Итог истории нам уже известен. Животинку удалось отбить, однако уже чуть позже стало известно, что питомца пришлось усыпить из-за многочисленных травм. Для хозяина эта утрата стала большим ударом.

– Таким образом, факты, указывающие на совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ, в ходе проверки не выявлены, – прокомментировали в ведомстве.

Вместе с тем, в полиции напомнили, что потерпевший все еще может обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении материального ущерба и морального вреда.

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