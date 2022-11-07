Одна из бойцовских собак Фото: Соцсети

В очередной раз в центре внимания в одном из районов во Владивостоке оказалась тема собак. Только в этом случае речь не о бездомных животных, а домашних питомцах, которые держат весь район в страхе: их боятся и местные жители, и другие животные, которые выходят на прогулку с хозяевами. Накануне жертвой двух бойцовских стаффордов стала маленькая такса. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ЧП произошло еще в конце октября, однако, судя по рассказам местных, собаки терроризируют район очень давно. Все началось с того, что мужчина вышел на прогулку со своей уже немолодой таксой. В районе дома по улице Сипягина, 32, на любимца напали два стаффа. Животные вцепились в свою «добычу» с двух сторон, пытаясь буквально разодрать маленького пса. Хозяйка собак бойцовской породы остановить своих питомцев не смогла, тогда на помощь бросились очевидцы. Досталось и прохожей женщина, на которую один из стаффов тоже набросился.

В итоге задранную таксу удалось отбить, но на этом история не закончилась и даже не получилась счастливого конца, как этого бы хотелось. Владелец таксы – пожилой мужчина – отправился с животным в ветеринарную клинику, но там малышу уже ничем не смогли помочь. Израненного питомца усыпили, и для мужчины, который совсем недавно пережил утрату близкого человека, это стало еще одним ударом.

На сегодняшний день известно, что владелец растерзанной собаки обращался в полицию, но в помощи ему там, якобы, отказали. Активисты, проживающие на улице Сипягина, сейчас собирают подписи под обращением в администрацию в надежде, что будут услышаны. А тем временем про хозяйку стаффов информации немного: женщина средних лет, которая на жалобы о своих питомцах реагирует неадекватно и злобно, да и слушать никого не хочет. Об этом владивостокцы сообщают даже в социальных сетях.

Хозяйку местные считают такой же злой и агрессивной, как и ее собаки Фото: Соцсети

Между тем местные жители действительно стали опасаться за безопасность, допустим, своих детей. Говорят, что хозяйка постоянно выгуливает своих животных и без намордника, и без поводка.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рыжий зверь держит в страхе один из районов во Владивостоке

Жительница дальневосточной столицы рассказала, как спасла своего верного друга ценой собственных ног (Подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.