Самолет, вылетевший из Владивостока в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Благовещенске

Тематическая иллюстрация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самолет, следовавший из Владивостока в Новосибирск, развернулся на полпути, чтобы выполнить экстренную посадку в Благовещенске. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, одному из пассажиров на борту стало плохо.

Рейс S7 5204 вылетел из Приморья в 9:07, через несколько часов, в 11:25, пролетая над Амурской областью в районе города Сковородино, самолет развернулся. Местные СМИ забили тревогу. По какой причине пилот совершил такой маневр, было неясно.

Перестроенный маршрут. Фото: Социальные сети

В Благовещенске располагался ближайший к маршруту аэропорт, в котором было принято решение остановиться, чтобы оказать первую помощь пассажиру. В 12:30 рейс совершил посадку в аэропорту Благовещенска.

Напомним, в октябре на борту самолета, который направлялся из Владивостока в Москву, студенты и ректор ТГМУ спасли человека. Мужчине средних лет стало плохо, он упал в обморок.

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