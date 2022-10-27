Студенты главного медицинского университета в Приморье спасли пассажира самолета

Самолет летел из Владивостока в Москву. Фото: Дарья АСЛАМОВА

На борту самолета рейса Владивосток-Москва студенты и ректор ТГМУ спасли пассажира. Мужчине средних лет неожиданно стало плохо, стюардесса спросила, есть ли на борту медик.

Произошло все на третьем часу полета. В самолете оказались сразу несколько врачей: профессор ТГМУ, врач аллерголог-иммунолог Нелли Приходченко, которая летела с командой студентов-медиков на Всероссийскую олимпиаду в Краснодар, и ректор вуза, врач анестезиолог-реаниматолог Валентин Шуматов.

Нелли Приходченко, Валентин Шуматов и студенты ТГМУ. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

По словам главы университета, у мужчины было бледное лицо, а сам он находился в обморочном состоянии. Ему измерили давление, попросили принести горячий чай, а студенты его успокаивали.

Выяснилось, что у пассажира упало давление.

– Человек мог получить травму, упав без чувств, но после оказанной нами помощи ему стало лучше. Полет прошел штатно, пилоту даже не пришлось делать внеплановую посадку, – поделилась вторая спасительница Нелли Приходченко.

Пилоту не пришлось прерывать полет, а когда самолет приземлился, мужчина поблагодарил врачей за помощь.

Напомним, что до 30 ноября в Приморье действует акция «Здоровый#Я», в рамках которой жители края могут проверить состояние своего организма. Подробнее о давлении рассказывал главный внештатный терапевт Приморья Максим Кабалык.

Кстати, ТГМУ вошел в число восьми университетов, которые победили в конкурсном отборе образовательных учреждений на участие в программе «Приоритет 2030». Он обошел вузы ДФО и в этом году получит 71 миллион 250 тысяч рублей.

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