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НовостиВладивосток24 ноября 2022 4:53

Усмирить пыл «синего» гонщика в Приморье удалось только при помощи наручников

Скрываясь от полицейской погони, мужчина врезался в забор
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Ранее мужчину уже лишали прав за пьяное вождение.

Ранее мужчину уже лишали прав за пьяное вождение.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Настоящая киношная погоня произошла ночью 24 ноября в городе Лесозаводске. Пьяный водитель NISSAN TIIDA проигнорировал требование полицейских остановиться, а после попытался скрыться. Преградой в реализации плана стал забор частного дома и наручники, которыми сковали руки нарушителя сотрудники правопорядка.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что решили остановить автомобиль для проверки документов сотрудники ведомства в районе улицы Пушкинской, 5. Мужчина находился подшофе, поэтому он лишь увеличил скорость в попытках скрыться. Во время погони полицейские повторяли требование через громкоговоритель, но лихач не реагировал.

Прекратить «кошки-мышки» удалось: водитель не справился с управлением и вылетел в забор частного дома. Выходить из машины «гонщик» отказывался, поэтому специалистам пришлось применить наручники.

Во время задержания пьяного водителя сотрудникам правопорядка пришлось применить наручники.

Во время задержания пьяного водителя сотрудникам правопорядка пришлось применить наручники.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Как установили в ведомстве, 38-летний приморец ранее уже лишался прав за вождение в алкогольном опьянении. На мужчину завели административное дело за невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства (часть 2, статья 12.25 КоАП РФ) и уголовное за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (статья 264.1 УК РФ).

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова рассказала, что материалы об оказании сопротивления инспекторам дорожно-патрульной службы направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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