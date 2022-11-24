Усмирить пыл «синего» гонщика в Приморье удалось только при помощи наручников

Ранее мужчину уже лишали прав за пьяное вождение. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Настоящая киношная погоня произошла ночью 24 ноября в городе Лесозаводске. Пьяный водитель NISSAN TIIDA проигнорировал требование полицейских остановиться, а после попытался скрыться. Преградой в реализации плана стал забор частного дома и наручники, которыми сковали руки нарушителя сотрудники правопорядка.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что решили остановить автомобиль для проверки документов сотрудники ведомства в районе улицы Пушкинской, 5. Мужчина находился подшофе, поэтому он лишь увеличил скорость в попытках скрыться. Во время погони полицейские повторяли требование через громкоговоритель, но лихач не реагировал.

Прекратить «кошки-мышки» удалось: водитель не справился с управлением и вылетел в забор частного дома. Выходить из машины «гонщик» отказывался, поэтому специалистам пришлось применить наручники.

Во время задержания пьяного водителя сотрудникам правопорядка пришлось применить наручники. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Как установили в ведомстве, 38-летний приморец ранее уже лишался прав за вождение в алкогольном опьянении. На мужчину завели административное дело за невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства (часть 2, статья 12.25 КоАП РФ) и уголовное за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (статья 264.1 УК РФ).

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова рассказала, что материалы об оказании сопротивления инспекторам дорожно-патрульной службы направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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