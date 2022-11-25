Пенсионерку убили на Камчатке в собственной квартире

Подозреваемого в умышленном убийстве задержали полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Хладнокровное убийство старушки произошло на Камчатке. Женщина 82 лет жила в Пенжинском районе и находилась в своей квартире в момент трагедии. Задержать подозреваемого в преступлении удалось сотрудникам правоохранительных органов, сообщили 25 ноября в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

По версии следствия, случилось все ночью 16 ноября. В гости к пенсионерке пришел один из местных жителей. Пьяный 65-летний мужчина давно испытывал неприязнь к бабушке. Он нанес ей несколько ударов охотничьим ножом, а из-за полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

Подозреваемого в умышленном убийстве (часть 1, статья 105 УК РФ) задержали полицейские. Они решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Если вину нарушителя докажут, то ему может грозить лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Напомним, «Комсомольская правда» писала об еще одном жестоком убийстве. Мстительная мать задушила мужа своей дочери и сожгла его труп около помойки. В ноябре 2022 года суд назначил пенсионерке семь лет в колонии строгого режима.

ПО ТЕМЕ

На Камчатке теща задушила пакетом зятя и подожгла его труп около помойки

Суд назначил пенсионерке семь лет тюрьмы (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как быстро и легко обмениваться новогодними подарками? Рассказываем о шести способах

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.