Ответы на главные вопросы о парковочных зонах Владивостока

Паркомат на Семеновской. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Зажгли свои экраны паркоматы и заработали первые платные парковки во Владивостоке – совместный проект администрации города и компании «Цифровое Приморье». Знаменательный для города день выпал на пятницу, 25 ноября. Вместе с мэрией рассказываем, зачем нам такое нововведение, где расположены и как функционируют устройства, сколько стоят и как оплатить, а также отвечаем на многие другие вопросы.

Но сначала ремарка. Часть жителей дальневосточной столицы до сих пор задаются вопросом – а зачем это нам? Отвечаем.

Владивосток крайне загружен машинами, это один из самых автомобилизированных городов России. Строительство новых дорог, их расширение, мосты, будущий ВКАД – все это не спасет краевой центр от вечных пробок, напряжение и среди водителей, и среди пассажиров общественного транспорта, и среди пешеходов будет только расти. Вряд ли кому-то нужно напоминать, как парализует столицу Приморья, когда выпадает снег или идет дождь… От многочасового дорожного стояния спасет только контроль и уменьшение количества авто на улицах. Только так можно будет быстро проехать через город, особенно в центре. Кроме того, это поможет в час пик найти свободное место около нужного здания. Если же кто-то решит пересесть на автобус (а признайтесь, мы почти все когда-нибудь да пользуемся ими), то тогда это будет стимулировать компании-перевозчиков еще больше следить за состоянием своих транспортных средств и качеством предоставляемых услуг.

И приятный, но важный бонус – количество аварий, в том числе и трагических, станет меньше, ведь пространства на дороге станет больше.

ГЛАВНОЕ

Зоны платных парковок легко узнать – место выделено синей разметкой, рядом стоят знаки и информационные щиты, а также паркоматы, через которые можно оплатить стоянку.

Час обойдется от 35 до 75 рублей в зависимости от расположения в городе. Два участка – музея Арсеньева на Светланской и в районе сквера Городов-побратимов на Семеновской – будут подороже, 100 рублей в час.

При этом важно отметить, что зоны платные не круглосуточно, а с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов. В остальной промежуток по будням, а также в выходные и нерабочие праздничные дни этими зонами можно пользоваться бесплатно.

Бесплатная парковка положена и льготным категориям, то есть жителям тех домов, которые попали в зону парковочного пространства. Для таких людей разработаны резидентные разрешения.

Синяя разметка, показывающая, где сделала парковочная зона. Фото: Дарья НАУМЕЦ

ПРАВИЛА

После того, как вы припарковались, у вас есть 15 минут, чтобы оплатить стоянку. Как же это сделать? Есть целых четыре варианта: через паркомат, через сайт «Цифровое Приморье», приложение «Цифровое Приморье» или смс. Если оплаченного времени не хватило, парковку придется продлить.

В городе предусмотрены две парковки закрытого типа, то есть заехать туда можно через шлагбаум. Такие зоны действуют на Светланской, 22 (правительство Приморья) и Уткинской, 15 (рядом расположена большая площадка для автомобилей). Оплата на этих территориях производится постфактум, то есть непосредственно перед выездом. Как отметили в администрации, здесь можно расплатиться не только с помощью карты, но и наличными средствами. Кстати, час обойдется в 50 рублей, но если вы остановились на шесть и более часов, то заплатите всего 250 рублей.

КОНТРОЛЬ

Там, где организованы платные парковки, курсируют специальные автомобили «Парковки Владивостока» с так называемыми паркрайтерами, то есть устройствами автоматической фиксации. Информация с них поступает в систему, которая определяет время стоянки и данные об оплате. Выявленные нарушения будут рассматривать административные комиссии.

Тогда, если человек не оплатил стоянку, он заплатит штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Нарушение ПДД и правил парковки (встал вторым рядом, на пешеходной зоне и прочее) тоже наказывается. Деньги пойдут в городской бюджет.

Второй этап платных парковочных зон во Владивостоке запустят 25 декабря.

ПО ТЕМЕ

В день запуска платных парковок во Владивостоке система дала сбой

Штрафы отменили, хотя некоторым водителям все же удалось заплатить (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как быстро и легко обмениваться новогодними подарками? Рассказываем о шести способах

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.