В день запуска платных парковок во Владивостоке система дала сбой

Места, где нанесена синяя разметка, утром оставались наполовину пустыми. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

С 10 утра автомобилисты Владивостока не смогли справиться с приложением и оплатить стоянку через «Цифровое Приморье». Специалисты отменили штрафы за парковку в неположенном месте. С какими трудностями столкнулись водители города - в материале «КП».

Паркоматы обещали запустить в 10 утра, но заработали только две стоянки закрытого типа из девяти. У тех, кто решил воспользоваться этим вариантом на Светланской, 22, или Уткинской, 15, проблемы возникли в первую очередь с мобильным приложением. Оно работает со сбоями.

– Я попыталась добавить автомобиль. Сервис сообщил, что машина добавлена, но в приложении ее нет. Найти сервис для оплаты парковки у меня тоже не получилось. Карта с паркоматами загружается очень медленно. Я думаю, что приложение попросту не доработали, по крайней мере, для IOS, – поделилась с редакцией Анна.

Паркоматы обещали запустить в 10 утра, но заработали только две стоянки закрытого типа из девяти. Фото: скриншот

Читатели «КП» также сообщали, что в некоторых местах паркомат вовсе не реагирует на нажатия клавиш. К слову, не меньше владельцы авто опешили, когда оказалось, что стоимость парковки превысила заявленную в три раза.

– У нас возникли технические проблемы с паркоматами. Оплату производить не нужно. Штрафы приходить не будут. Проводится донастройка оборудования, – сообщили в «Цифровом Приморье».

К слову, многие люди просто ставили свои машины как раньше, вдоль дорог, игнорируя нововведение.

Замглавы Владивостока Николай Селюк рассказал, что места, где нанесена синяя разметка, утром оставались наполовину пустыми. Он отметил, что удачно припарковался на корабельной набережной и оплатил ее.

– Мы работаем каждую минуту с теми, кто строил сервис и отвечает за его обслуживание. Не везде гладко. Сейчас я понимаю, что они работают не во всех зонах, поэтому было принято решение, что парконы не будут штрафовать тех, кто не заплатил. Сегодня введена первая очередь, а с 25 декабря заработает вторая.

Напомним, ранее мы публиковали полный список адресов, где запустят платную парковку.

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