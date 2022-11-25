Фото: принтскрин видео, Telegram-канал dpskontrol_125rus

Полицейские Владивостока разыскивают мужчину, отличившегося на видеозаписи в социальных сетях. Одна из вечеринок (вероятно, с участием алкоголя) закончилась призывом открыть стрельбу из снайперской винтовки. Целью стал соседний дом на Сафонова. Кадры появились в сети 25 ноября.

– Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Устанавливаются личности граждан, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, – рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

Редакция выяснила, что звездой мужчина с винтовкой стал по простой, даже нелепой причине. Видео, где друзья призывают «шмальнуть» по соседнему дому, он или кто-то из компании опубликовали в одном из мессенджеров. На кадрах молодого человека убеждают прицелиться и открыть рот, затем звучит звук выстрела. Патроны в оружии, уверяет сам стрелявший, боевого назначения. Иронично, что герой видео сам же спрашивает: «не посадят меня за это?» Инцидентом, к слову, заинтересовались в региональном Следственном комитете, но официального комментария пока не последовало.

Периодически в сеть так или иначе утекают подобные видео. В сентябре под внимание органов попал мужчина, открывший стрельбу на Русском острове. Правоохранители убедились, что злого умысла у человека с ружьем не было, однако такой поступок влечет административную или даже уголовную ответственность.

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