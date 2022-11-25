Полиция Приморья начала проверку по факту стрельбы из окна многоэтажки во Владивостоке

Принтскрин видео. Фото: Telegram-канал dpskontrol_125rus

Полиция Владивостока оперативно отреагировала на резонансное сообщение из социальных сетей. На кадрах опубликованного видеоролика компания заставляет молодого человека выстрелить из винтовки в соседний дом в районе Сафонова. Предполагается, что все произошло в подъезде близстоящей многоэтажки. Полиция начала проверку по факту обнаруженной видеозаписи, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

– Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Устанавливаются личности граждан, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. <...> Запечатлено, как неизвестный гражданин производит из окна несколько выстрелов из предмета, похожего на оружие.

Редакция подробно писала об инциденте. Вероятно, молодой человек по имени Александр под влиянием алкоголя после вечеринки решил показать таланты в стрельбе, но до тира не дошел. Перед спуском курка он спросил, не посадят ли его. Смеем предположить, что нет. Но оружие точно отберут.

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