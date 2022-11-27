Оптимальный вариант – это вообще в понедельник не выезжать из дома на автомобиле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский край замер в ожидании непогоды, которая, по сообщениям метеорологов, должна обрушиться на регион уже в понедельник, 28 ноября. Об этом сообщает «Примгидромет». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным синоптиков, южный циклон сместится на территорию Приморья днем 28 ноября, а также ночью и днем 29 ноября. В эти дни в регионе ожидается целый комплекс неблагоприятных явлений. Среди них осадки в виде дождя и снега, а также осадки смешанного типа.

– Оптимальный вариант – это вообще в понедельник не выезжать из дома на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом, а еще лучше – перейти на удаленный вариант работы, – отметил главный метеоролог Приморья Борис Кубай.

Краю прогнозируют сильные осадки с количеством до 15-35 миллиметров при дожде со снегом и 6-15 миллиметров при снеге.

– На дорогах ожидаются гололедица, снежный накат, в отдельных районах налипание снега на провода и деревья. Значительные колебания температурного фона могут привести к образованию гололеда, – сообщила Марина Парфенова.

Днем во вторник, 29 ноября, в Приморский край вторгнется холодная воздушная масса, температура заметно снизится. Уже на следующие сутки, 30 ноября, перепад температуры составит 7-10 градусов, ожидаются морозы до -8…-22 °C, дневные температуры не превысят -7…-17 °C. На большей части края усилится северо-западный, западный ветер до 15-20 метров в секунду, на побережье порывы до 25 метров в секунду.

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