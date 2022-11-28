В дальневосточной столице в понедельник до обеда облачно, во второй половине дня небольшие, а временами и умеренные осадки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 28 ноября, Приморье окажется во власти фронтальных разделов. В южной половине края синоптики прогнозируют осадки, к вечеру – до сильных. В северной половине региона – местами небольшие. Также метеорологи обещают гололедные явления в некоторых районах. Ветер возьмет направление с северо-востока, а воздух сегодня прогреется до 4 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице в понедельник до обеда облачно, во второй половине дня небольшие, а временами и умеренные осадки, местами гололедные явления. Ветер северо-восточный умеренный, после обеда до сильного. Температура воздуха -1...+1°С.

В соседнем Уссурийске после обеда тоже осадки, от небольших до умеренных. Ветер слабый, во второй половине дня ветер возьмет направление с северо-запада, воздух прогреется до 1 градуса тепла.

В Находке к вечеру сильные дожди со снегом, ветер северо-восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +3...+5°C.

Согласно ряду многолетних наблюдений, во Владивостоке обычно 28 ноября было холодно. Минимальная температура воздуха составила -20,0°С – в 1947 году. Максимальная температура воздуха +8,0 °С отмечалась в 1961 году.

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