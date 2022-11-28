Сюда не суйтесь: МЧС по Камчатскому краю просит водителей обходить стороной этот опасный маршрут

Скопления автотранспорта на трассе нет. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует автовладельцам воздержаться от поездок по опасному маршруту. Речь идет о дороге Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Утром 28 ноября проезд перекрыли в связи с прохождением циклона, сопровождающегося сильными осадками в виде дождя и снега, образованием гололеда.

Дорогу закрыли на участке с 267 по 408 километр на территории Усть-Камчатского муниципального района, между поселками Ключи и Усть-Камчатск. Скопления автотранспорта на трассе нет. Информацию об открытии участка дороги сообщат дополнительно.

Напомним, ранее вся страна обсуждала извержение вулкана Шивелуч. В социальных сетях 24 ноября распространилось красивое, но ужасающее видео: горячая лава переполняет вулкан и начинает разливаться в разные стороны. Журналисты «Комсомолки» показали запись еще одному эксперту и узнали его мнение.

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