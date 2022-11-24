Еще один эксперт назвал извержение вулкана Шивелуч на Камчатке фейком

Спасатели рекомендуют не приближаться к вулкану Шивелуч в радиусе 15 километров. Фото: ДВО РАН.

Новость об извержении вулкана Шивелуч на Камчатке уже несколько дней интересует всех жителей Дальнего Востока. В социальных сетях 24 ноября распространилось красивое, но ужасающее видео: горячая лава переполняет вулкан и начинает разливаться в разные стороны. Журналисты «Комсомолки» показали запись еще одному эксперту и узнали его мнение:

– Думаю, видео снято не на Шивелуче. На Шивелуче давится купол вязких пород. Для него характерны пепловые выбросы и пирокластические потоки, – отметил Илья Чаплыгин, сотрудник ИГЕМ РАН.

Ранее разделил позицию эксперта другой специалист. Он рассказал, что подобное явление на Шивелуче не наблюдалось ни разу за последние 30 лет. Стоит заметить, что камчатский вулкан до сих пор опасен, но последние несколько дней сейсмическая активность на Шивелуче существенно уменьшилась.

Илья Чаплыгин также предположил, где могли заснять завораживающие кадры извержения вулкана:

– Это видео, вероятнее всего, сделано на Гавайях. Там базальтовые вулканы с жидкой лавой, есть возможность полетать на дроне.

Несмотря на мнение еще одного эксперта, спасатели не рекомендуют людям приближаться к Шивелучу в радиусе 15 метров. Однако «место силы» продолжает тянуть отчаянных и смелых туристов, а некоторые организации даже устраивают экстремальные путешествия на джипах.

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