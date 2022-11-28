С 12 часов во Владивостоке ограничили движение на спуске на улице Капитана Шефнера

Автомобилистам стоит по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке с 12 часов дня ввели временное ограничение движения на самом крутом спуске в городе – на улице Капитана Шефнера. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды при муниципальной дорожной службе города.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока не закончится непогода. Автомобилистам стоит по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. А тем, кто уже выехал, быть предельно внимательными и осторожными, а также выбирать альтернативные пути связи с закрытием спуска на Капитана Шефнера.

Отметим, ранее «Комсомолка» писала о том, что 28 ноября Приморье окажется во власти фронтальных разделов. Метеорологи обещают гололедные явления в некоторых районах. Ветер возьмет направление с северо-востока, а воздух сегодня прогреется до 4 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода».

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