Школьникам Владивостока разрешили свободное посещение из-за непогоды

Режим свободного посещения школ и детских садов сохраняется 29 ноября. Фото: администрация Владивостока.

Мокрый дождь и снег обрушились на Владивосток 28 ноября. Ночью ожидается похолодание, из-за чего на дорогах может появится гололед. Поэтому в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования решили сохранить режим свободного посещения детских садов и школ еще на день. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

– Режим свободного посещения школ и детских садов сохраняется 29 ноября. Решение отправлять ребенка в учебное учреждение или нет могут принять родители учащихся. Пропуск занятий в этот день не будет считаться прогулом, – отметили в управлении.

ДВФУ также позаботился о сотрудниках и студентах и перевел занятия в дистанционный режим.

– В связи с погодными условиями во вторник, 29 ноября, занятия пройдут в электронной образовательной среде MS Teams (или иных средах, выбранных преподавателем). Студентам и преподавателям рекомендуется не посещать учебные корпуса кампуса ДВФУ без крайней необходимости. Также изменен режим работы сотрудников университета – до 12:00 удаленный формат, далее ориентируемся по дорожной ситуации, – рассказали в официальной группе университета.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в связи с непогодой в школах Владивостока вводится свободное посещение.

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