Ребятам из Владивостока разрешили не ходить в школу в понедельник, 28 ноября

Пропуск занятий в образовательном учреждении не будет считаться прогулом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с непогодой в школах Владивостока вводится свободное посещение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В понедельник, 28 ноября, пропуск занятий в образовательном учреждении не будет считаться прогулом. Это касается как школ, так и детских садов. Эту информацию подтвердили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования.

Напомним, ранее «Комсомолка» уже сообщала, что, по сообщениям метеорологов, на Приморье в этот понедельник должна обрушиться непогода. Южный циклон сместится на территорию Приморья днем 28 ноября, а также ночью и днем 29 ноября. В это время в регионе ожидается целый комплекс неблагоприятных явлений. Среди них осадки в виде дождя и снега, а также осадки смешанного типа.

Главный синоптик региона Борис Кубай посоветовал не пользоваться личным автотранспортом, а ездить сегодня на городских автобусах.

После снегопада в край вторгнутся холода.

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